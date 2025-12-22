Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Jakob-Jung-Straße in Arheilgen gesucht

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Am 22.12.2025 um 17:00 Uhr kam es in der Jakob-Jung-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Eine Beteiligte wurde dabei leicht verletzt.

Ein bisher unbekannter männlicher Fahrradfahrer kollidierte mit der geöffneten Seitentür des geparkten Autos. Obwohl er selbst stürzte und sich dabei vermutlich verletzte, flüchtete er kurz darauf von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Das geparkte Auto wurde durch den Unfall beschädigt und die Besitzerin, welche in der geöffneten Tür gestanden hatte, wurde leicht verletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachten oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich an das 3. Polizeirevier Darmstadt (Tel.: 06151-969 41310) zu wenden.

Berichterstatterin: POKin Romig, 3. Polizeirevier

