PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Jakob-Jung-Straße in Arheilgen gesucht

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Am 22.12.2025 um 17:00 Uhr kam es in der Jakob-Jung-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Eine Beteiligte wurde dabei leicht verletzt.

Ein bisher unbekannter männlicher Fahrradfahrer kollidierte mit der geöffneten Seitentür des geparkten Autos. Obwohl er selbst stürzte und sich dabei vermutlich verletzte, flüchtete er kurz darauf von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Das geparkte Auto wurde durch den Unfall beschädigt und die Besitzerin, welche in der geöffneten Tür gestanden hatte, wurde leicht verletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachten oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich an das 3. Polizeirevier Darmstadt (Tel.: 06151-969 41310) zu wenden.

Berichterstatterin: POKin Romig, 3. Polizeirevier

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
PHKin Wietis
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 16:20

    POL-DA: Michelstadt: 13-Jährige vermisst/Wer kann Hinweise geben?

    Michelstadt (ots) - Seit Sonntagnachmittag (21.12.), gegen 14.30 Uhr, wird die 13-jährige Iuliana Stefania Bozgan aus einer Wohngruppe in Michelstadt vermisst. Sie könnte per Bahn unterwegs sein. Die Vermisste ist circa 1,65 Meter groß, etwa 50 Kilogramm schwer und schlank. Die 13-Jährige hat schulterlange, schwarze Haare, die sie sich möglicherweise abrasiert hat. Sie ist mutmaßlich mit einem schwarzen Hoodie und ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:00

    POL-DA: Darmstadt: Über 33.000 Böller bei Durchsuchung sichergestellt

    Darmstadt (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen Wegen des Verdachts der Straftat nach dem Sprengstoffgesetz und anderem muss sich ein 19-Jähriger nach der Dursuchung seiner Räumlichkeiten am Freitag (19.12.) nun strafrechtlich verantworten. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen den Mann erfolgte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren