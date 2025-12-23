Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: 33-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Lampertheim (ots)

Ein 33-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag (23.12.) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 3.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass in einer Wohnung in der Wormser Straße laute Musik gespielt würde.

Als die Beamten mit dem mutmaßlichen Ruhestörer sprechen wollten und zur Wohnung des 33-Jährigen gingen, vernahmen sie aus der Wohnung einen Schuss. Kurz darauf öffnete der Mann mit einer Pistole in der Hand die Tür. Durch die schnelle Reaktion der Beamten und nach Androhung der Schusswaffe, warf der 33-Jährige die PTB-Waffe weg und konnte festgenommen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Der Mann war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einer Promille. In der Wohnung fanden die Ordnungshüter unter anderem eine weitere PTB-Waffe, eine Armbrust, einen Teleskopschlagstock und eine Machete. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher. Im Anschluss brachten die Beamten den 33-Jährigen auf die Polizeiwache, wo er eine eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun unter anderem in Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz zu verantworten haben.

