POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbrecher haben Einfamilienhaus im Visier

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag (20.12.) und Montagmittag (22.12.) drangen bislang noch unbekannte Täter über den Balkon in ein Einfamilienhaus in der Oderstraße ein und entwendeten anschließend Schmuck. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

