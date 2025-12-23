Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbrecher haben Einfamilienhaus im Visier

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag (20.12.) und Montagmittag (22.12.) drangen bislang noch unbekannte Täter über den Balkon in ein Einfamilienhaus in der Oderstraße ein und entwendeten anschließend Schmuck. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

