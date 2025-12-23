Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Farbschmierereien an Kindergarten/Wer hat etwas gesehen?

Münster (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter zwischen Freitag (19.12.), 16 Uhr, und Montag (22.12.), 7 Uhr, in der Gerhart-Hauptmann-Straße einen Kindergarten mit Farbschmierereien verunstalteten, ermittelt nun der Staatsschutz wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Unbekannten besprühten die Außenfassade der Kindertagesstätte mit mehreren Graffiti, darunter auch mit einem Hakenkreuz. Durch die Schmierereien hinterließen die Vandalen einen Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand des laufenden Verfahrens.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten mit dem Staatsschutz in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell