Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach/ L3303: Randalierer attackiert Autos und verletzt zwei Personen

Bickenbach (ots)

Ein aggressiver Randalierer am Montagmittag (22.12.) verursacht Verletzungen und beschädigt Autos.

Nach bisherigen Erkenntnissen randalierte ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger gegen 13 Uhr am Straßenrand und riss mehrere Leitpfosten heraus. Der Tatverdächtige beschädigte haltende Fahrzeuge und riss mehrere Leitpfosten heraus. Der Mann lief auf eine Zeugin zu und schlug mit dem Leitpfosten gegen ihren Finger. Dabei zog sie sich eine Platzwunde am Finger zu.

Die Polizei nahm den 18-Jährigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,55 Promille, anschließend folgte eine Blutentnahme. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 500 Euro. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

