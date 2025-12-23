POL-DA: Heppenheim: Autoaufbruch in der Ludwigstraße
Heppenheim (ots)
In der Nacht zum Dienstag (23.12.) wurde die Ludwigstraße zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe zu einem dort geparkten Opel Corsa ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Tasche samt Bekleidungsgegenständen.
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.
