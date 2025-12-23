PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoaufbruch in der Ludwigstraße

Heppenheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (23.12.) wurde die Ludwigstraße zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe zu einem dort geparkten Opel Corsa ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Tasche samt Bekleidungsgegenständen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:34

    POL-DA: Groß-Umstadt: Mehrere Seitenspiegel beschädigt/Polizei sucht Zeugen

    Groß-Umstadt (ots) - In der Nacht von Montag (22.12.), 1 Uhr bis 8.15 Uhr, kam es in der Frankenstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen. Unbekannte Täter beschädigten die Seitenspiegel der Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Schäden belaufen sich nach erster Schätzung jeweils auf mehrere hundert Euro. ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:31

    POL-DA: Bickenbach/ L3303: Randalierer attackiert Autos und verletzt zwei Personen

    Bickenbach (ots) - Ein aggressiver Randalierer am Montagmittag (22.12.) verursacht Verletzungen und beschädigt Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen randalierte ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger gegen 13 Uhr am Straßenrand und riss mehrere Leitpfosten heraus. Der Tatverdächtige beschädigte haltende Fahrzeuge und riss mehrere Leitpfosten heraus. Der Mann lief auf ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:10

    POL-DA: Münster: Farbschmierereien an Kindergarten/Wer hat etwas gesehen?

    Münster (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter zwischen Freitag (19.12.), 16 Uhr, und Montag (22.12.), 7 Uhr, in der Gerhart-Hauptmann-Straße einen Kindergarten mit Farbschmierereien verunstalteten, ermittelt nun der Staatsschutz wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren