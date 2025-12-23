PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: 36-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Rimbach (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann hat am Dienstagmittag (23.12.) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, an dem auch Spezialkräfte der Hessischen Polizei beteiligt waren.

Eine Bekannte alarmierte gegen 12.30 Uhr die Polizei und meldete einen Mann, der sich in einer Wohnung im Nelkenweg befand und ein psychisch auffälliges Verhalten zeigte. Der 36-Jährige wurde gegen 15.30 Uhr von Einsatzkräften der Polizei in seiner Wohnung festgenommen. Er wies Schnittverletzungen auf, die er sich offensichtlich zuvor selbst zugefügt hatte. Der Mann wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert. Für außenstehende Personen bestand während des Polizeieinsatzes keinerlei Gefahr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren