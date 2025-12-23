Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: 36-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Rimbach (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann hat am Dienstagmittag (23.12.) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, an dem auch Spezialkräfte der Hessischen Polizei beteiligt waren.

Eine Bekannte alarmierte gegen 12.30 Uhr die Polizei und meldete einen Mann, der sich in einer Wohnung im Nelkenweg befand und ein psychisch auffälliges Verhalten zeigte. Der 36-Jährige wurde gegen 15.30 Uhr von Einsatzkräften der Polizei in seiner Wohnung festgenommen. Er wies Schnittverletzungen auf, die er sich offensichtlich zuvor selbst zugefügt hatte. Der Mann wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert. Für außenstehende Personen bestand während des Polizeieinsatzes keinerlei Gefahr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell