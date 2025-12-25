PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Gemarkung Viernheim (ots)

Gegen 23:40 Uhr kam es am Mittwochabend (24.12.), auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und dem Autobahnkreuz Viernheim zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 28 jährige Fahrzeugführerin aus Duisburg, auf dem zweiten Fahrstreifen, aus Unachtsamkeit auf einen rumänischen Sattelzug auf. Hierbei wurde sie leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 41 jährige rumänische Fahrzeugführerin des Sattelzugs blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn wurde die Richtungsfahrbahn Süden für ca. eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich mehrere Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen, sowie mehrere Rettungskräfte und die Feuerwehr Viernheim. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste
Polizeiautobahnstation Südhessen
Pupinweg 1
64295 Darmstadt
Wolf, PHK
Telefon: 06151 / 8756-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

