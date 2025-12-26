Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Zwingenberg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Mittwoch (24.12.), 14.00 Uhr und Donnerstag (25.12.), 15.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über die Terrasse in ein Haus in der Gartenstraße in Rodau ein und entwendeten anschließend Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell