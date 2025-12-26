POL-DA: Zwingenberg: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Zwingenberg (ots)
Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Mittwoch (24.12.), 14.00 Uhr und Donnerstag (25.12.), 15.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über die Terrasse in ein Haus in der Gartenstraße in Rodau ein und entwendeten anschließend Schmuck.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell