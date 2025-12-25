Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim Spachbrücken: Wohnungsbrand/ 67-jähriger Bewohner verstorben

Reinheim Spachbrücken (ots)

Am Donnerstagabend (25.12.) kurz nach 20:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Dieburg ein Wohnungsbrand in einem Vierparteienhaus gemeldet. Im Zuge der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr den 67-jährigen Bewohner der Wohnung im 2. Stock des Hauses bergen. Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Die Todesursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Weitere Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Angaben zum entstandenen Sachschaden können von hiesiger Seite nicht erfolgen. Auf Grund der Rauchentwicklung wurden die anderen Bewohner des Gebäudes vorübergehend in der örtlichen Mehrzweckhalle betreut. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

