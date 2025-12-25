PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim Spachbrücken: Wohnungsbrand/ 67-jähriger Bewohner verstorben

Reinheim Spachbrücken (ots)

Am Donnerstagabend (25.12.) kurz nach 20:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Dieburg ein Wohnungsbrand in einem Vierparteienhaus gemeldet. Im Zuge der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr den 67-jährigen Bewohner der Wohnung im 2. Stock des Hauses bergen. Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Die Todesursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Weitere Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Angaben zum entstandenen Sachschaden können von hiesiger Seite nicht erfolgen. Auf Grund der Rauchentwicklung wurden die anderen Bewohner des Gebäudes vorübergehend in der örtlichen Mehrzweckhalle betreut. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 05:40

    POL-DVS: tödlicher Verkehrsunfall auf der A67

    Gemarkung Büttelborn (ots) - Gegen 02:20 Uhr kam es am Donnerstag morgen (25.12.), auf der A 67 zwischen der Anschlussstelle Büttelborn und der Anschlussstelle Groß-Gerau zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 33 Jähriger aus dem Landkreis Groß-Gerau die Fahrbahnen der A67 aus Groß-Gerau kommend in Richtung Klein-Gerau. Dieser wurde letztendlich auf der rechten Fahrspur der ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 01:51

    POL-DVS: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

    Gemarkung Viernheim (ots) - Gegen 23:40 Uhr kam es am Mittwochabend (24.12.), auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und dem Autobahnkreuz Viernheim zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 28 jährige Fahrzeugführerin aus Duisburg, auf dem zweiten Fahrstreifen, aus Unachtsamkeit auf einen rumänischen Sattelzug auf. Hierbei wurde sie leicht verletzt und ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 16:15

    POL-DA: Rimbach: 36-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

    Rimbach (ots) - Ein 36 Jahre alter Mann hat am Dienstagmittag (23.12.) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, an dem auch Spezialkräfte der Hessischen Polizei beteiligt waren. Eine Bekannte alarmierte gegen 12.30 Uhr die Polizei und meldete einen Mann, der sich in einer Wohnung im Nelkenweg befand und ein psychisch auffälliges Verhalten zeigte. Der 36-Jährige wurde gegen 15.30 Uhr von Einsatzkräften der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren