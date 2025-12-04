Feuerwehr Moers

FW Moers: PKW kollidiert mit Absicherungsanhänger auf der A57

Moers (ots)

Am Mittwoch (03.12.25) wurde die Feuerwehr Moers um 22:05 Uhr auf die A57 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert. In Höhe des Autobahnkreuz Moers ist ein PKW mit einem Absicherungsanhänger einer Baustelle kollidiert.

Beide Insassen des PKW konnten ihr Fahrzeug selbstständig verlassen, der Fahrer blieb unverletzt. Der Beifahrer musste aber nach rettungsdienstlicher Versorgung, verletzt, einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden.

Die Mitarbeiter der Baustellenabsicherung befanden sich zum Unfallzeitpunkt nur wenige Meter vor dem Anhänger, diese blieben glücklicherweise unverletzt. Für die Rettungsmaßnahmen musste die Hauptfahrbahn voll gesperrt werden, der Verkehr konnte aber über die Nebenfahrbahn des Autobahnkreuzes abgeleitet werden.

Nach einer Stunde war der Einsatz für die Hauptwache und die ebenfalls alarmierte Einheit Hülsdonk der Freiwilligen Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell