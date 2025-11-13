Feuerwehr Moers

FW Moers: Tiefbauunfall im Moerser Norden

Eine Person in Baugrube verschüttet

Bild-Infos

Download

Moers (ots)

Am Donnerstag (13.11.25) wurde die Feuerwehr Moers, um 13:45 Uhr, zum Rheinkamper Feld in Moers-Meerfeld alarmiert. Bei Ausschachtungsarbeiten war ein Hauseigentümer in einer Baugrube vor seinem Haus teilweise verschüttet worden.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Person ansprechbar und in ca. 2,5 Metern Tiefe bis zu den Oberschenkeln verschüttet. In der ca. 1 Meter breiten Baugrube wurde die Person an die Kellerwand gedrückt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Vor der eigentlichen Rettung stand die aufwendige Sicherung der Baugrube im Vordergrund. Um die Sicherheit für Einsatzkräfte und der Person zu gewährleisten, musste ein aufwendiger Verbau aus Holz und Rettungszylindern angefertigt werden. Danach konnte die Person mittels Schaufeln freigelegt und aus der Baugrube gerettet werden.

Nach der rettungsdienstlichen Versorgung wurde der Patient, leichtverletzt, einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Für die Einsatzdauer musste die Straße "Im Meerfeld" für zwei Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz war die Hauptwache, der Rettungsdienst mit Notarzt und die Einheit Repelen der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell