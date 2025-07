Feuerwehr Moers

FW Moers: Fünf Einsätze nach Gewitter über Moers

Moers (ots)

Am Sonntagabend (20.07.25) überquerte eine Gewitterlinie das Moerser Stadtgebiet. In dessen Folge musste die Feuerwehr Moers an insgesamt fünf Einsatzstellen tätig werden.

Beginnend ab 17:50 Uhr galt es abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume von Straßen und Gehwegen zu räumen. An der Kampstr. und an der Düsseldorfer Str. mussten mit Hilfe der Drehleitern mehrere Äste aus Baumkronen entfernt werden, diese drohten auf die darunterliegende Fahrbahn zu stürzen.

Mehrere Straßen in Moers-Hülsdonk waren kurzfristig überflutet und nicht befahrbar, nach Reinigung der Abläufe konnte diese aber wieder freigegeben werden. Anders an der Unterführung Orsoyer Allee, hier war der Wasserstand zu hoch, weshalb diese vollständig gesperrt werden musste. Gegen 20:30 Uhr war die letzte Einsatzstelle abgearbeitet.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell