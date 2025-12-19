Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand auf der Duisburger Straße beschäftigt Feuerwehr

Oberhausen

Gegen 19:45 Uhr am heutigen Freitag wurde der Feuerwehrleitstelle Flammenschein auf der Duisburger Straße gemeldet. Da der Anrufer zunächst nur von brennender Vegetation berichtete, wurde zunächst nur ein Löschfahrzeug der Feuerwache 1 zur Einsatzadresse entsandt. Bei Eintreffen der Kräfte war jedoch schnell klar, dass es sich um eine größere Menge brennenden Unrats handelte. Dieser war teilweise im Freien und teilweise in einem ehemaligen Hundezwinger mit angrenzender Stallung gelagert.

Aus diesem Grund wurde auch der restliche Teil des Löschzugs der Feuerwache 1 sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle alarmiert. Über eine Dauer von mehr als 2 Stunden löschten die Einsatzkräfte mehrere Kubikmeter Müll und Unrat ab. Durch den Brand wurden die Stallungen erheblich beschädigt.

Da sich die Einsatzstelle im Hinterland der Duisburger Straße befand, gestalteten sich die Lösch- und Aufräummaßnahmen schwierig. Gegen 22:30 Uhr rückten auch die letzten Einheiten ein. Für die Dauer der Löschmaßnahmen standen weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr für den Grundschutz im südlichen Stadtgebiet zur Verfügung.

Ermittlungen zur Brandursache übernimmt nun die Polizei.

