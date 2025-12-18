PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Fahrzeug überschlägt sich auf der A 516

Oberhausen (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 516 alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren zwei verletzte Personen bereits von Ersthelfern und dem ADAC aus dem Fahrzeug befreit und erstversorgt worden. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr war mit 27 Einsatzkräften ca. 45 min vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

