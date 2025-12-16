Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Rauchmelder verhindert Schlimmeres - Hund unverletzt aus Wohnung gerettet

Oberhausen (ots)

In den frühen Abendstunden des 16.12.2025 gegen 18:04 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen durch einen Notruf über einen ausgelösten Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus auf der Grevenstraße im Stadtteil Oberhausen-Styrum informiert.

Anrufer meldeten zudem wahrnehmbaren Brandgeruch sowie Rauchentwicklung aus einer Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt war zunächst unklar, ob sich der betroffene Bewohner noch in seiner Wohnung befand.

Aufgrund der ersten Meldungen alarmierte die Leitstelle Oberhausen neben dem Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 auch ergänzende Fahrzeuge des Führungsdienstes sowie der Feuer- und Rettungswache 2 aus Sterkrade.

Alle weiteren Hausbewohner hatten das Gebäude vorsorglich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen.

Während der ersten Maßnahmen der Feuerwehr vor Ort traf der Bewohner der betroffenen Wohnung an der Einsatzstelle ein und berichtete, dass sich sein Hund noch in der Wohnung befand.

Ein Trupp der Feuerwehr ging unter Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor. In der Wohnung konnte der Hund angetroffen werden, der durch die Einsatzkräfte unverletzt gerettet wurde.

Der Brandherd konnte schnell im Bereich der Küche lokalisiert und abgelöscht werden, sodass größerer Sachschaden verhindert werden konnte.

Nach abschließender Belüftung der Wohnung und des Treppenraumes konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang erneut auf die lebensrettende Funktion von Rauchmeldern hin, die auch in diesem Fall Schlimmeres verhindert haben.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit ca. 25 Einsatzkräften für rund 35 Minuten vor Ort im Einsatz.

