FW-OB: Eingestürzte Decke in Ladenlokal

Am Nachmittag des heutigen 08. Dezember erreichten zahlreiche Notrufe die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen und meldeten ein Feuer in einem Ladenlokal auf der Bahnhofstraße in Oberhausen Sterkrade. Da sich die Angaben der Anrufenden teilweise widersprachen und nicht eindeutig ermittelbar war, ob und wenn ja wie viele Personen sich noch im Gebäude befanden, wurden die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 sowie mehrere Rettungswagen alarmiert.

Aufgrund der örtlichen Nähe der Einsatzstelle zur Feuer- und Rettungswache 2 an der Dorstener Straße konnte der ersteintreffende Führungsdienst zügig Licht ins Dunkle bringen. Es war nicht, wie zunächst gemeldet, zu einem Brand gekommen. Vielmehr war in einem Ladenlokal die Deckenkonstruktion aus mehreren Schichten Gipskartonplatten auf einer Fläche von rund 100 m² eingestürzt. Den entstehenden Staub hatten die Meldenden für Brandrauch gehalten. Die Betreiberin des Ladenlokals gab an, dass weitere Personen, die sich zum Zeitpunkt des Einsturzes noch mit ihr im Lokal aufgehalten hatten, dieses auch mit ihr verlassen, sich dann aber von der Einsatzstelle entfernt hätten. Trotzdem verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zum Ladenlokal und suchten unter den herabgestürzten Baustoffen nach weiteren Personen - allerdings ohne solche aufzufinden. Auch angrenzende Bereiche des Wohn- und Geschäftsgebäudes wurden kontrolliert.

Die Räumlichkeiten sind bis auf Weiteres nicht nutzbar, obschon die Gebäudestruktur selbst keinen Schaden nahm. Nach rund 45 min Einsatzdauer konnten die ca. 30 Einsatzkräfte die Einsatzstelle wieder verlassen.

