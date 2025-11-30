Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall im Auffahrtsbereich B223

Oberhausen (ots)

Am frühen Mittag des heutigen Sonntags wurde der Feuerwehr Oberhausen ein Verkehrsunfall im Bereich der Werthfeldstraße / Zubringer B223 gemeldet. In Folge eines Unfalls sei eine Person unter einem PKW eingeklemmt, hieß es im Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 2 bestätigte sich das Meldebild. Ein Motorradfahrer war im Kreuzungsbereich mit der Eichenstraße verunfallt und befand sich schwerverletzt und eingeklemmt unter einem PKW.

Mit technischem Gerät wurde die Person befreit und umgehend rettungsdienstlich erstversorgt. Aufgrund des Patientenzustandes wurde ergänzend ein Rettungshubschrauber angefordert. Im Anschluss an die Erstversorgung des Patienten wurde dieser in eine Klinik der Maximalversorgung nach Duisburg transportiert.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte für ca. 45 min. Zur Unfallaufnahme durch die Polizei bleibt der betroffene Bereich wahrscheinlich bis in die Mittagsstunden gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell