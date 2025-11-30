PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall im Auffahrtsbereich B223

FW-OB: Verkehrsunfall im Auffahrtsbereich B223
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am frühen Mittag des heutigen Sonntags wurde der Feuerwehr Oberhausen ein Verkehrsunfall im Bereich der Werthfeldstraße / Zubringer B223 gemeldet. In Folge eines Unfalls sei eine Person unter einem PKW eingeklemmt, hieß es im Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 2 bestätigte sich das Meldebild. Ein Motorradfahrer war im Kreuzungsbereich mit der Eichenstraße verunfallt und befand sich schwerverletzt und eingeklemmt unter einem PKW.

Mit technischem Gerät wurde die Person befreit und umgehend rettungsdienstlich erstversorgt. Aufgrund des Patientenzustandes wurde ergänzend ein Rettungshubschrauber angefordert. Im Anschluss an die Erstversorgung des Patienten wurde dieser in eine Klinik der Maximalversorgung nach Duisburg transportiert.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte für ca. 45 min. Zur Unfallaufnahme durch die Polizei bleibt der betroffene Bereich wahrscheinlich bis in die Mittagsstunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Oberhausen
Telefon: 0208 8585-1
E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Oberhausen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Oberhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 23:29

    FW-OB: PKW im Rhein-Herne-Kanal

    Oberhausen (ots) - Pressemitteilung der Feuerwehr Oberhausen 27.11.2025 - Einsatz im Bereich Rhein-Herne-Kanal Am heutigen Donnerstag, den 27.11.2025, erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen um 17:27 Uhr ein Notruf. Ein Anrufer meldete, dass ein Pkw im Rhein-Herne-Kanal (im Bereich unterhalb der Autobahnbrücke der A3) trieb und anschließend unterging. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch eine Person im Fahrzeug befand, wurden umgehend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren