Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand in Zwischenwand

  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem vermuteten Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in Oberhausen Osterfeld alarmiert. Tatsächlich konnte der Brandherd allerdings in einer Zwischenwand -und nicht im Kamin- lokalisiert werden. Hier sind aus noch ungeklärter Ursache Holzbalken sowie Dämmmaterial in Brand geraten.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Hierzu musste die betroffene Wand teilweise eingerissen werden, um an die Glutnester gelangen zu können.

Die Feuerwehr war mit 17 Einsatzkräften für rund 45 Minuten im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

