Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: PKW im Rhein-Herne-Kanal

Oberhausen (ots)

Pressemitteilung der Feuerwehr Oberhausen 27.11.2025 - Einsatz im Bereich Rhein-Herne-Kanal

Am heutigen Donnerstag, den 27.11.2025, erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen um 17:27 Uhr ein Notruf. Ein Anrufer meldete, dass ein Pkw im Rhein-Herne-Kanal (im Bereich unterhalb der Autobahnbrücke der A3) trieb und anschließend unterging. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch eine Person im Fahrzeug befand, wurden umgehend umfangreiche Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr Oberhausen war mit den Wasserrettungseinheiten sowie dem Rettungsdienst vor Ort. Da sich die Einsatzstelle in unmittelbarer Nähe zur Duisburger Stadtgrenze befand, wurde zusätzlich die Feuerwehr Duisburg alarmiert. Zur Suche des Fahrzeuges kamen sowohl ein Sonargerät als auch eine Unterwasser-Drohne der Oberhausener Feuerwehr zum Einsatz. Ein Sonargerät sendet Schallwellen ins Wasser und wertet das Echo aus, um Gegenstände unter der Wasseroberfläche zu erkennen. Nachdem der Pkw auf diese Weise geortet werden konnte, gingen Taucher der Feuerwehr Duisburg mit einem speziellen Hebegerät ins Wasser, um das Fahrzeug zu sichern und abzuheben. Anschließend wurde der Pkw mit Kran des Duisburger Löschbootes aus dem Wasser gehoben. In dem Fahrzeug befand sich glücklicherweise keine Person. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell