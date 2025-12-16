Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuerwehreinsatz in Oberhausen-Lirich Süd - Brennender Unrat

Am heutigen Tag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst um 10:46 Uhr durch mehrere Anrufer über brennenden Unrat auf einem Hinterhof an der Buschhausener Straße im Stadtteil Lirich Süd informiert.

Daraufhin rückte der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 zur Einsatzstelle aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte rund 15 Kubikmeter brennenden Unrat beziehungsweise Sperrmüll fest.

Zur Brandbekämpfung wurden zwei Einsatzkräfte unter Atemschutz eingesetzt, die das Feuer mit einem C-Rohr ablöschten. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Brandgut auseinandergezogen und anschließend mit Schaum abgedeckt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Buschhausener Straße vollständig gesperrt werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.

