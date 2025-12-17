Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen am frühen Morgen

Oberhausen (ots)

Am heutigen Morgen des 17.12.2025 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen um 05:36 Uhr durch die Polizeileitstelle Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten sowie geparkten Fahrzeugen auf der Grenzstraße / Nohlstraße im Stadtteil Oberhausen-Styrum alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle beteiligten Personen ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen. Es waren keine Personen eingeklemmt. Zwei verletzte Personen wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf das Aufnehmen auslaufender Betriebsstoffe sowie das Sicherstellen des Brandschutzes. Darüber hinaus wurde die Einsatzstelle gegen weitere Gefahren abgesichert.

Durch den Unfall kam es in den frühen Morgenstunden zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Einsatzstelle.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit 14 Einsatzkräften für etwa 30 Minuten vor Ort im Einsatz.

AMa

