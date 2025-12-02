Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Glimpflicher Ausgang eines Unfalls

Wesendorf (ots)

Glücklicherweise ist nur Sachschaden das Resultat eines Verkehrsunfalls, zu dem es gestern Mittag in Wesendorf kam. Ein 84-Jähriger fuhr mit seiner Frau zum Einkaufen in die Netto-Filiale in Wesendorf. Auf dem Parkplatz fuhr er seinen Skoda Octavia in eine Parkbox. Zum Abstellen des Motors wollte er das Automatikgetriebe von "D" in "P" stellen, verwechselte jedoch die Gänge und legte den Rückwärtsgang ein. Anschließend verwechselte er auch die Pedale und betätigte statt des Bremspedals das Gaspedal. Bei eingeschlagenem Lenkrad fuhr er also wieder aus der Parkbox und schleuderte einmal um die eigene Achse. Dabei prallte der Skoda gegen die im Außenbereich aufgestellten Sitzmöbel der dortigen Bäckerei. Dort befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Das Fahrzeug kam auf einem umgestürzten Schirmständer zum Stehen und war in der Folge nicht mehr fahrbereit; es musste abgeschleppt werden. Der 84-Jährige und seine Ehefrau kamen mit dem Schrecken davon. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

