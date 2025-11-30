Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der PI Gifhorn 29./30.11.2025

Landkreis Gifhorn (ots)

Samstagmorgen fällt Beamten der Polizei Gifhorn auf der Braunschweiger Straße ein E-Scooter auf. Bei einer anschließenden Kontrolle erhärtet sich der Verdacht, dass der 36-jährige Gifhorner unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Einen Urintest versucht er mit Leitungswasser zu "strecken" und fliegt auf. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 12:50 Uhr musste die Polizei nebst Feuerwehr zu einem Brand im Gifhorner Süden ausrücken. In einem Einfamilienhaus geriet eine Weihnachtspyramide mit heruntergebrannten Kerzen in Brand. Der Eigentümer vergaß diese zu löschen, als er sein Haus verließ. Es befand sich zum Glück ein Rauchmelder im betroffenen Zimmer, sodass ein Nachbar diesen hörte, das Haus betrat und Schlimmeres verhindern konnte.

Vor allem in der Vorweihnachtszeit gilt eine erhöhte Aufmerksamkeit bezüglich brennender Kerzen.

Um 14:30 Uhr musste ein Funkstreifenwagen in der Fallerslebener Straße an einer Ampel halten. Neben diesem wartete ein 17-jähriger auf einem Pedelec. Sehr ungewöhnlich war, dass dieser beim Anfahren mit seinem "Fahrrad" nicht in die Pedale treten musste, sondern direkt losfuhr. Die Beamten fuhren ein Stück hinter diesem hinterher und das "sonderbare Gefährt" erreichte eine Geschwindigkeit von ca. 20 km/h, ohne jegliche Anstrengung des Jugendlichen. Bei einer Kontrolle wurde dann ein entsprechender Umbau festgestellt. Zur Verwunderung des Beschuldigten stellte das eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar und er durfte seinen "Gleitflug" nicht fortsetzen.

Im weiteren Verlaufe des Nachmittages erkennt ein Beamter im Begegnungsverkehr einen Fahrzeugführer, welcher ihm aus einer vorigen Kontrolle bekannt war. Damals war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 38-jährige wurde erneut einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er besaß immer noch keinen Führerschein, außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde entnommen. Auf den Mann wartet nun ein Straf- , sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Am späten Samstagnachmittag ereignete sich in Wesendorf ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Eine 82-jährige Wesendorferin wollte mit ihrem Pkw von der Gifhorner Straße in die Straße Fuhrenmoor einbiegen. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 49-jährige Frau, die ebenfalls aus dem Ort stammt. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt, an den Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Sonntagmittag wurde zum wiederholten Male ein 37-jähriger Gifhorner auf einem E-Scooter angetroffen. Dieser fiel Polizeibeamten im Ortsteil Gamsen auf. Im Rahmen einer Kontrolle, ergab ein Urinvortest, dass sich hier Abbauprodukte von zwei BtM-Arten befanden. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Sonntag, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 4, in Höhe der Gaststätte "Zum Pilz" zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen, überholte ein aus Richtung Gifhorn kommender, 70-jähriger einen Reisebus. Hierbei schätzte er den Abstand zum entgegenkommenden Pkw eines 75-jährigen falsch ein, dieser wich auf den Seitenstreifen aus und es kam zur seitlichen Kollision beider Pkw. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer und die Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Das Trümmerfeld erstreckte sich über ca. 600m, sodass die Bundesstraße 4 in diesem Bereich für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden musste. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Am Wochenende wurden in der Kreisstadt der Weihnachtsmarkt und der "Schlossmarkt zum Advent" in unregelmäßigen Abständen fußläufig bestreift. Dies wurde durch die Besucher wohlwollend zur Kenntnis genommen und es entstanden viele freundliche Gespräche zwischen Bürgern und Polizei.

i.A. S. Jacob, PHKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell