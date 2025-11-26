PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GF: Zeugen eines Unfalls gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am späten Sonntagabend ereignete. Gegen 22:30 Uhr hörte ein Anwohner des Fischerwegs einen lauten Knall. Ein Blick aus dem Fenster zeigte die Ursache: Ein dunkler Audi war von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne geprallt. Der Unfallort befand sich an der Ecke Fischerweg/Maschstraße.

Aus dem Audi stiegen mehrere Personen aus, sammelten Fahrzeugteile ein und stiegen anschließend wieder ein. Der Pkw fuhr daraufhin eilig in die Maschstraße und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Anwohner verständigte anschließend die Polizei.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Audi A3 Sportback in schwarzer oder dunkler Lackierung. Das Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß an der Front beschädigt. Der Laternenmast wurde ebenfalls beschädigt.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Gifhorn Zeugen. Hinweise zum verantwortlichen Fahrer oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

