PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 17-Jähriger führt Anscheinswaffe mit sich

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn hat am gestrigen Dienstag gegen einen 17-Jährigen mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm wird unter anderem Diebstahl aus Kraftwagen sowie das Führen einer Anscheinswaffe vorgeworfen.

Gegen 13:00 Uhr wurden die Beamten nach Kästorf gerufen, nachdem an einem auf einem Privatgrundstück geparkten Pkw mehrere Scheiben eingeschlagen worden waren. Der 42-jährige Fahrzeughalter berichtete, kurz zuvor unerwartet Besuch von einem Bekannten erhalten zu haben. Nachdem er eine Bitte des 17-jährigen Besuchers abgelehnt hatte, verließ dieser die Wohnung wieder. Kurz darauf meldete eine Nachbarin, sie habe beobachtet, wie ein junger Mann die Scheiben des Pkw des 42-Jährigen zerstörte. Die Beschreibung passte auf den zuvor anwesenden 17-Jährigen. Der Tatverdächtige konnte zunächst nicht angetroffen werden. Später wurde bekannt, dass aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet worden sein soll.

Gegen 19:00 Uhr bestreiften Beamte in Zivil den Bahnhof Gifhorn Stadt und bemerkten dabei einen jungen Mann, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Die Beamten gaben sich zu erkennen und führten eine Kontrolle durch. Der 17-Jährige machte einen berauschten Eindruck. Er händigte den Beamten seine Bauchtasche aus, in der sich unter anderem eine als solche schnell erkennbare Spielzeugpistole befand. Zudem führte er eine silberne Axt im Hosenbund mit.

Bei einer weiteren Durchsuchung ertasteten die Beamten im vorderen Hosenbund einen Pistolengriff. Als der 17-Jährige dies bemerkte, versuchte er, sich loszureißen und sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Die Beamten überwältigten ihn und stellten die Waffe sicher. Es handelte sich auch hierbei um eine Spielzeugpistole, die jedoch rein äußerlich nicht von einer echten Schusswaffe zu unterscheiden war. Die Anscheinswaffe sowie weitere Gegenstände, deren Eigentum vor Ort nicht geklärt werden konnte, wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 13:04

    POL-GF: Zeugen eines Unfalls gesucht

    Gifhorn (ots) - Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am späten Sonntagabend ereignete. Gegen 22:30 Uhr hörte ein Anwohner des Fischerwegs einen lauten Knall. Ein Blick aus dem Fenster zeigte die Ursache: Ein dunkler Audi war von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne geprallt. Der Unfallort befand sich an der Ecke Fischerweg/Maschstraße. Aus dem Audi stiegen mehrere Personen ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:50

    POL-GF: Bremsen übersehen - drei Leichtverletzte

    Rötgesbüttel (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es gestern Nachmittag auf der Bundesstraße 4 in Rötgesbüttel. In Richtung Braunschweig fuhren gegen 16:45 Uhr ein BMW M440i, dahinter ein Volkswagen Golf und wiederum dahinter ein Audi Q3. Der 58-jährige Fahrer des BMW musste aufgrund einer roten Ampel die Fahrt verlangsamen, der 38-jährige Fahrer des Volkswagen tat es ihm gleich. Dies ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:29

    POL-GF: Auto übersehen - ein Leichtverletzter

    Repke (ots) - Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw-Gespann kam es gestern Morgen bei Repke. Gegen 06:30 Uhr wollte der 20-jährige Fahrer eines Lkw-Gespanns die Bundesstraße 244 überqueren, um von Repke weiter in Richtung Allersehl zu fahren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Volkswagen. Dessen 28-jähriger Fahrer war von Hankensbüttel kommend in Richtung Steinhorst unterwegs. Im Kreuzungsbereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren