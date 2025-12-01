PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kind von Pkw erfasst

Hankensbüttel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzen Kind sucht die Polizei Wittingen Zeugen. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Samstagabend, gegen 17:40 Uhr, in Hankensbüttel. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge wurde ein 2-Jähriger beim Überqueren des Fußgängerüberwegs an der Hindenburgstraße von einem Volvo-SUV erfasst. Dessen 76-jährige Fahrerin fuhr in Richtung Wittingen und hatte den Jungen nach bisherigen Erkenntnissen übersehen. Als die umgehend informieren Beamten der Polizei Wittingen am Unfallort eintrafen, befand sich der Junge zusammen mit seiner Mutter bereits im ebenfalls alarmierten Rettungswagen. Da das Kind infolge des Zusammenstoßes auf den Kopf gestürzt war, wurde es umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Laut den Angaben der Autofahrerin waren am Unfallort viele Ersthelfer zugegen. Möglicherweise können diese Angaben zum Unfallhergang machen und werden daher als Zeugen gesucht. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Wittingen unter der Telefonnummer 05831 25200 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 17:35

    POL-GF: Pressebericht der PI Gifhorn 29./30.11.2025

    Landkreis Gifhorn (ots) - Samstagmorgen fällt Beamten der Polizei Gifhorn auf der Braunschweiger Straße ein E-Scooter auf. Bei einer anschließenden Kontrolle erhärtet sich der Verdacht, dass der 36-jährige Gifhorner unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Einen Urintest versucht er mit Leitungswasser zu "strecken" und fliegt auf. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:08

    POL-GF: Kontrollen an Unfallhäufungsstellen

    LK Gifhorn (ots) - Am gestrigen Mittwoch führten mehrere Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn an verschiedenen Unfallhäufungsstellen im Landkreis Gifhorn Verkehrskontrollen durch. Eine dabei getroffene, erfreuliche Feststellung zu Beginn: Es gab keine "Stoppschild"-Verstöße an der Kreuzung der Straßen I. Koppelweg, Swinemünder Straße und Beethovenstraße. Bei zuvor aufgestellten "Vorfahrt gewähren"-Schildern war ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 15:33

    POL-GF: 17-Jähriger führt Anscheinswaffe mit sich

    Gifhorn (ots) - Die Polizei Gifhorn hat am gestrigen Dienstag gegen einen 17-Jährigen mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm wird unter anderem Diebstahl aus Kraftwagen sowie das Führen einer Anscheinswaffe vorgeworfen. Gegen 13:00 Uhr wurden die Beamten nach Kästorf gerufen, nachdem an einem auf einem Privatgrundstück geparkten Pkw mehrere Scheiben eingeschlagen worden waren. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren