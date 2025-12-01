Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kind von Pkw erfasst

Hankensbüttel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzen Kind sucht die Polizei Wittingen Zeugen. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Samstagabend, gegen 17:40 Uhr, in Hankensbüttel. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge wurde ein 2-Jähriger beim Überqueren des Fußgängerüberwegs an der Hindenburgstraße von einem Volvo-SUV erfasst. Dessen 76-jährige Fahrerin fuhr in Richtung Wittingen und hatte den Jungen nach bisherigen Erkenntnissen übersehen. Als die umgehend informieren Beamten der Polizei Wittingen am Unfallort eintrafen, befand sich der Junge zusammen mit seiner Mutter bereits im ebenfalls alarmierten Rettungswagen. Da das Kind infolge des Zusammenstoßes auf den Kopf gestürzt war, wurde es umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Laut den Angaben der Autofahrerin waren am Unfallort viele Ersthelfer zugegen. Möglicherweise können diese Angaben zum Unfallhergang machen und werden daher als Zeugen gesucht. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Wittingen unter der Telefonnummer 05831 25200 entgegen.

