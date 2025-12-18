Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Heizkörper entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

Im Zeitraum von Montag (15. Dezember 2025), 00:00 Uhr und Mittwoch (17.Dezember 2025), 09:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohngebäude in Kranenburg. Der oder die Täter beschädigten eine Tür des Gebäudes an der Örtlichkeit "Große Straße" und entwendeten aus dem Gebäude mehrere Heizkörper.

Zeugen, welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt geben können, melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell