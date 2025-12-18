Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände aus Wohngebäude entwendet: Zeugen gesucht

Kleve-Kellen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (17. Dezember 2025), 23:20 Uhr und Donnerstag (18. Dezember 2025), 00:40 Uhr kam es an der Straße "Selfkant" in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter drangen über ein Fenster in ein Wohngebäude ein und entwendeten u.a. einen Laptop sowie ein Mobiltelefon.

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell