POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände aus Wohngebäude entwendet: Zeugen gesucht
Kleve-Kellen (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch (17. Dezember 2025), 23:20 Uhr und Donnerstag (18. Dezember 2025), 00:40 Uhr kam es an der Straße "Selfkant" in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter drangen über ein Fenster in ein Wohngebäude ein und entwendeten u.a. einen Laptop sowie ein Mobiltelefon.
Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell