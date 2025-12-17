POL-KLE: Emmerich am Rhein - Abschlussmeldung zur Straßensperrung L7/Reeser Straße aufgrund Gasgeruch
Kein Gasaustritt festgestellt
Emmerich am Rhein (ots)
Die Sperrung der Reeser Straße (L7) in Emmerich ( zwischen Bahnhof und Weseler Straße) wird aktuell aufgehoben. Messungen und Überprüfungen der Feuerwehr Emmerich sowie zweier Versorgungsbetriebe hinsichtlich eines Gasaustritts bzw. des Vorhandenseins einer Gaskonzentration verliefen negativ. Es war gegen 11:52 Uhr Gasgeruch aus Gulli-Schächten gemeldet worden. Wie dieser Geruch zustande kam, ist aktuell nicht bekannt. Die Kanalisation wird im genannten Bereich noch durchgespült. Eine Gefahr für die Bevölkerung hat nach derzeitigen Erkenntnissen zu keinem Zeitpunkt bestanden. (sp)
