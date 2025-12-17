PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Abschlussmeldung zur Straßensperrung L7/Reeser Straße aufgrund Gasgeruch
Kein Gasaustritt festgestellt

Emmerich am Rhein (ots)

Die Sperrung der Reeser Straße (L7) in Emmerich ( zwischen Bahnhof und Weseler Straße) wird aktuell aufgehoben. Messungen und Überprüfungen der Feuerwehr Emmerich sowie zweier Versorgungsbetriebe hinsichtlich eines Gasaustritts bzw. des Vorhandenseins einer Gaskonzentration verliefen negativ. Es war gegen 11:52 Uhr Gasgeruch aus Gulli-Schächten gemeldet worden. Wie dieser Geruch zustande kam, ist aktuell nicht bekannt. Die Kanalisation wird im genannten Bereich noch durchgespült. Eine Gefahr für die Bevölkerung hat nach derzeitigen Erkenntnissen zu keinem Zeitpunkt bestanden. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren