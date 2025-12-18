Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Kollision zwischen Pkw und Pedelec: 31-Jährige zieht sich schwere Verletzungen zu

Straelen (ots)

Am Donnerstag (18. Dezember 2025) kam es gegen 05:05 Uhr im Einmündungsbereich Kevelaerer Straße / Coenesweg in Straelen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit einem grauen VW den Coenesweg und beabsichtigte nach links auf die Kevelaerer Straße abzubiegen. Dabei übersah der Mann eine Pedelec-Fahrerin die den Seitenstreifen der Kevelaerer Straße in Fahrtrichtung Vorst befuhr. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden verletzte sich die Frau (31 Jahre aus Straelen), welche zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec sowie am grauen VW entstand Sachschaden. (pp)

