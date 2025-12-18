POL-KLE: Geldern - Terrassentür beschädigt: Kripo nimmt Ermittlungen nach Einbruch auf
Geldern (ots)
Am Mittwoch (17. Dezember 2025) verschafften sich unbekannte Täter, in der Zeit von 17:35 Uhr und 22:40 Uhr, Zugang zu einem Grundstück an der Egmondstraße in Geldern. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses und durchsuchten mehrere Räume. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass keine Wertgegenstände entwendet wurden.
Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)
