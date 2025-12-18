PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Terrassentür beschädigt: Kripo nimmt Ermittlungen nach Einbruch auf

Geldern (ots)

Am Mittwoch (17. Dezember 2025) verschafften sich unbekannte Täter, in der Zeit von 17:35 Uhr und 22:40 Uhr, Zugang zu einem Grundstück an der Egmondstraße in Geldern. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses und durchsuchten mehrere Räume. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass keine Wertgegenstände entwendet wurden.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

