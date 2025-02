Polizei Hagen

POL-HA: Karneval 2025 in Hagen - Hinweise Ihrer Polizei

Hagen (ots)

Bereits Donnerstag (27.02.2025) konnten alle Hagener Närrinnen und Narren "Weiberfastnacht" feiern und die Karnevalszeit einläuten. Ein besonderes Highlight sind wie in jedem Jahr die Karnevalsumzüge an Tulpensonntag in Boele und an Rosenmontag in der Innenstadt. Um für einen sicheren und ungestörten Verlauf der Feierlichkeiten zu sorgen, ist die Polizei Hagen während der Umzüge mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten zivil und in Uniform unterwegs und jederzeit für Sie ansprechbar. Die Polizei arbeitet dabei eng mit dem Ordnungsamt und dem Veranstalter zusammen. Das Sicherheitskonzept des Veranstalters wird flexibel angepasst -berücksichtigt werden dabei natürlich aktuelle Entwicklungen.

Die Polizistinnen und Polizisten sind insbesondere dort präsent, an denen traditionell viele Karnevalisten zusammenkommen. Gegen Unruhestifter, Randalierer und Personen, die andere Menschen stören oder Straftaten begehen, wird konsequent vorgegangen. Die Polizei führt darüber hinaus verstärkte Alkohol- und Betäubungsmittelkontrollen im Straßenverkehr durch. Lassen Sie wie immer das Auto stehen, wenn Sie Alkohol trinken, denn "ein Gläschen" kann schnell zu viel sein.

Bitte verzichten Sie während der Umzüge auf Glasbehälter und denken Sie bei der Wahl der Verkleidung daran, wie diese auf andere wirkt. Könnte Ihr Kostüm andere Menschen ängstigen oder ernsthafte Missverständnisse hervorrufen? Täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen sollten Sie am besten gar nicht erst mit auf die Veranstaltungen nehmen. Für den Fall das Sie in Schwierigkeiten geraten sind oder beobachten, dass andere Personen in eine Notlage/Gefahrensituation geraten sind, sollten folgende Hinweise Beachtung finden: Organisieren Sie Hilfe und wählen Sie umgehend den Notruf 110. Kümmern Sie sich um Opfer und stellen Sie sich bitte als Zeuge zur Verfügung.

Behindern Sie Rettungskräfte nicht bei Ihrer Arbeit. Die Polizei Hagener wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine gute und vor allem friedliche Karnevalszeit. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell