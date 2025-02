Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Aufbruch eines Audis gesucht

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Fahrenbecke schlugen unbekannte Personen am Donnerstag (27.02.2025) die Seitenscheibe eines Audis ein und entwendeten Wertsachen aus dem Auto. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mitternacht und 7.10 Uhr. Der Nutzer des Audis stellte den Aufbruch fest, als er spazieren ging und dabei an dem Fahrzeug vorbeilief. Es fehlt sein Portemonnaie, das sich in einem Seitenfach befunden hatte. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 02331 - 986 2066 bei der Hagener Polizei zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell