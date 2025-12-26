Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Feuer an Hähnchengrill-Fahrzeug endet glimpflich

Rüsselsheim (ots)

Ein Feuer im Bereich eines auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in er Alzeyer Straße abgestellten Hähnchengrill-Fahrzeugs endete am Mittwoch (24.12.), gegen 17.40 Uhr, glimpflich.

Durch die sofort hinzugezogene Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Der Schaden beläuft sich daher nach erster Schätzung "nur" auf mehrere hundert Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell