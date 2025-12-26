Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Vandalen zerstören SB-Terminal in Bankfiliale

Höchst (ots)

Mutwillig zerstört wurde von Unbekannten am Donnerstag (25.12.), in der Zeit zwischen 18.00 und 19.00 Uhr ein SB-Terminal in einer Bankfiliale am Montmelianer Platz. Die Täter zerlegten den Monitor und das Signaturpad des Geräts in ihre Einzelteile. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mindestens 1000 Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell