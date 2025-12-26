Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Friseurgeschaft

Groß-Gerau (ots)

Durch ein zuvor eingeworfenes Fenster drangen Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (24.12.) in ein Friseurgeschäft in der Helevetiastraße in Dornberg ein. Im Geschäft ließen die ungebetenen Besucher anschließend Geld mitgehen.

Hinweise bitte an das Kommissariat 41 in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0.

