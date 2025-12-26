PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Bürogebäude/Zwei Tatverdächtige festgenommen

Groß-Gerau (ots)

Zwei Männer hatten am Dienstagabend (23.12.) gegen 18.30 Uhr, nichts Gutes im Sinn, als sie in ein Bürogebäude in der Helwigstraße einbrachen und dort anschließend einen Möbeltresor entwendeten. Den Tresor luden sie in ihr Auto und wollten flüchten. Die eingesetzten Polizeistreifen nahmen zwei 22 und 28 Jahre alte Tatverdächtige aber noch am Tatort fest. Im Rahmen von anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten zudem Drogen. Unter anderem über 20 Gramm Kokain und mehrere Ecstasy-Pillen.

Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie werden sich nun in Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl zu verantworten haben. Zudem leitete die Polizei ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

