FW Neumünster: Gefahrguteinsatz nach Reizgasausbruch in einer Gemeinschaftsschule in Neumünster Faldera

Am Montag, den 15.12.2025, um 11:53h wurde die Feuerwehr Neumünster zu einem Gefahrguteinsatz alarmiert. Eine Person klagte über Atemwegsreizungen, ursächlich hierfür war ein stechender Geruch aus den Räumlichkeiten einer Toilette. Zu der Einsatzstelle wurden der Gefahrgutzug der Berufsfeuerwehr, der Löschzug Gefahrgut 2, ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug alarmiert. Nach ärztlicher Sichtung durch einen Notarzt wurden drei leichtverletze Personen als betroffen eingestuft, die Personen mussten nicht stationär behandelt werden und blieben vor Ort. Nach Messungen und Belüftung der Räumlichkeiten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, konnte das Gebäude für den Schulbetrieb wieder freigegeben werden. Um 13:01h konnte der Einsatz durch die Feuerwehr beendet werden. Es waren 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

