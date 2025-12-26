Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Einbrecher stehlen Zigaretten aus Getränkemarkt

Babenhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (25.12.), gegen 04.15 Uhr, brachen vermutlich vier bislang unbekannte Täter in einen Getränkemarkt "Hinter der Altdörfer Kirche" ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich durch die aufgehebelte Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Die Kriminellen begaben sich gezielt zu den dort gelagerten Zigaretten und entwendeten anschließend zahlreiche Packungen. Der angerichtete Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Die Einbrecher flüchteten mit einem Auto vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) wird die Ermittlungen übernehmen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Getränkemarkts beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell