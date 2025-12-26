Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (24.12.), in der Zeit zwischen 19.00 und 21.10 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Räume in einem Haus in der Landwehrstraße ein. Sie entwendeten anschließend einen Tresor samt Inhalt.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Darmstadt ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell