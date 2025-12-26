PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (24.12.), in der Zeit zwischen 19.00 und 21.10 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Räume in einem Haus in der Landwehrstraße ein. Sie entwendeten anschließend einen Tresor samt Inhalt.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Darmstadt ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

