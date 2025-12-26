PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Otzberg (ots)

Am Montag (22.12.) wurde im Zeitraum zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, an einem auf dem Wanderparkplatz "Bettelsmannbuche" bei Ober-Nauses geparkten schwarzen Skoda die Beifahrerscheibe eingeschlagen und anschließend eine im Fahrzeug befindliche Handtasche samt Geldbörse entwendet. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf circa 400 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 13:10

    POL-DA: Darmstadt: Fahrzeug im Parkhaus aufgebrochen

    Darmstadt (ots) - Ein in einem Parkhaus am Friedensplatz geparkter BMW geriet in der Nacht zum Mittwoch (24.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend entwendeten sie Bargeld aus der Mittelkonsole. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 13:02

    POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Darmstadt (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (24.12.), in der Zeit zwischen 19.00 und 21.10 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Räume in einem Haus in der Landwehrstraße ein. Sie entwendeten anschließend einen Tresor samt Inhalt. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 12:56

    POL-DA: Babenhausen: Einbrecher stehlen Zigaretten aus Getränkemarkt

    Babenhausen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (25.12.), gegen 04.15 Uhr, brachen vermutlich vier bislang unbekannte Täter in einen Getränkemarkt "Hinter der Altdörfer Kirche" ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich durch die aufgehebelte Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Die Kriminellen begaben sich gezielt zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren