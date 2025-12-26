Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Otzberg (ots)

Am Montag (22.12.) wurde im Zeitraum zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, an einem auf dem Wanderparkplatz "Bettelsmannbuche" bei Ober-Nauses geparkten schwarzen Skoda die Beifahrerscheibe eingeschlagen und anschließend eine im Fahrzeug befindliche Handtasche samt Geldbörse entwendet. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf circa 400 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell