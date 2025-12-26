POL-DA: Otzberg: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht
Otzberg (ots)
Am Montag (22.12.) wurde im Zeitraum zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, an einem auf dem Wanderparkplatz "Bettelsmannbuche" bei Ober-Nauses geparkten schwarzen Skoda die Beifahrerscheibe eingeschlagen und anschließend eine im Fahrzeug befindliche Handtasche samt Geldbörse entwendet. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf circa 400 Euro.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 zu melden.
