Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Wichtige Hinweise der Polizei für das Feiern zum Jahreswechsel

  • Bild-Infos
  • Download

Südhessen (ots)

Damit das Feiern und die ausgelassene Stimmung zum Jahreswechsel kein böses Ende nehmen, appelliert die Polizei Südhessen an die Bürgerinnen und Bürger umsichtig und verantwortungsbewusst zu handeln.

Für die Feiern an verschiedenen öffentlichen Plätzen oder auch in privater Runde weist die Polizei daher auf Folgendes hin:

   - Beachten Sie am Silvesterabend zur eigenen Sicherheit sowie zur 
     Sicherheit anderer bei Feuerwerkskörpern unbedingt die 
     Gebrauchshinweise der Hersteller. Halten Sie 
     Altersbeschränkungen ein und kaufen sie nur zugelassenes 
     Feuerwerk.
   - Zugelassene Böller sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch 
     handhabungssicher, deshalb: Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen 
     und diese konsequent einhalten.
   - Zünden Sie Feuerwerkskörper nur dort, wo dies auch erlaubt ist. 
     Beachten Sie die örtlichen Regelungen der Städte und Kommunen. 
     In einigen Innenstädten oder festgelegten Bereichen ist das 
     Zünden von Feuerwerkskörpern untersagt.
   - Silvesterfeuerwerkskörper dürfen in Deutschland nur zum 
     Jahreswechsel, vom 31. Dezember bis zum 1. Januar, gezündet 
     werden.
   - Feuerwerkskörper nur auf ebenen und freien Flächen abbrennen. 
     Nehmen Sie nach dem Anzünden einen ausreichenden 
     Sicherheitsabstand ein. Werfen Sie Feuerwerkskörper und Raketen 
     niemals blindlings weg und zielen Sie niemals auf Menschen.
   - Bedenken Sie, dass sie mit illegalem Feuerwerk oder einer nicht 
     vorgeschriebenen Anwendung nicht nur sich selbst, sondern auch 
     die Gesundheit Unbeteiligter gefährden. Dies kann im schlimmsten
     Fall lebensgefährliche Folgen haben.
   - Schützen Sie Ihre eigenen vier Wände in der Silvesternacht vor 
     Brandgefahren, indem Sie Möbel, Hausrat und andere brennbare 
     Gegenstände von Balkonen und Terrassen entfernen. Halten Sie 
     Fenster und Türen geschlossen.
   - Lassen Sie keine Wertgegenstände wie Handys oder Taschen 
     unbeaufsichtigt in öffentlichen Bereichen liegen.
   - Denken Sie daran, beim Feiern auf sich selbst und andere zu 
     achten. Übermäßiger Alkoholkonsum und riskantes Verhalten können
     zu gesundheitlichen Notfällen führen.

Wir wünschen Ihnen einen guten und sicheren Rutsch ins neue Jahr 2026!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

