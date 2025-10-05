Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Forsthövel-Merschstraße/ Brand einer Scheune

Am 04.10.25025 gegen 21:15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand einer Scheune an der Forsthövel-Merschstraße in Ascheberg- Herbern. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten stand die Scheune bereits in Vollbrand, die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr führten zu diesem Zeitpunkt bereits Löscharbeiten durch. Im Inneren der Scheune waren etwa 300 Schweine untergebracht, welche rechtzeitig in angrenzende Stallungen verbracht werden konnten. Ein ebenfalls dort untergebrachtes Unimog-Fahrzeug brannte vollständig aus. Personen wurden bei dem Brandgeschehen nicht verletzt. Der Großteil des Gebäudes, inklusive der montierten Photovoltaikanlage, wurde durch den Brand zerstört. Die Brandursache steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht fest, entsprechende Ermittlungen der Kriminalpolizei diesbezüglich dauern an. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die L671 komplett gesperrt. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Löschzügen (Ascheberg, Herbern, Davensberg, Drensteinfurt)im Einsatz.

