Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss am Boeler Ring - Mann fährt über Kreisverkehr

Hagen-Boele (ots)

Mehrere Verkehrsschilder, eine Laterne und seinen Audi verwandelte ein 36-Jähriger am Samstag (27.12.2025) am Boeler Ring in ein 70 Meter langes Trümmerfeld. Der Audifahrer fuhr, den Ermittlungen der hinzugerufenen Polizisten zufolge, betrunken über die Mittelinsel des Kreisverkehrs an der Dortmunder Straße Ecke Boeler Ring. Dabei kollidierte er mit zahlreichen Verkehrszeichen. Mit vollends eingedrückter Front kam der Audi zum Stillstand. Der 36-Jährige und die Insassen blieben unverletzt und liefen vom Unfallort davon. Die Beamten trafen im Rahmen ihrer Ermittlungen und der Fahndung vor Ort auf den mutmaßlichen Fahrer. Er war mit 1,7 Promille volltrunken. Die Polizisten ließen ihm zwei Blutproben entnehmen und beschlagnahmten seinen Führerschein, sowie sein Handy, welches sich noch im Fahrzeug befand. Das Hagener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

