POL-DA: Büttelborn: Mehrere Autos durch Brand beschädigt

Bensheim (ots) - Am Mittwoch, den 02.04.2025, gegen 12.40 Uhr überfuhr eine ältere Dame mit ihrem silberfarbenen PKW mit DA-Kennzeichen den Kreisel am "tegut" in Bensheim. Aufgrund der platten Reifen musste ihr Fahrzeug abgeschleppt werden. Wer Hinweise zu diesem Fahrzeug oder der älteren Fahrerin geben kann, möge sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 melden. Rückfragen bitte an: ...

