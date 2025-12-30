PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Beleidigung und Bedrohung durch unbekannte Kundin in Bäckerei - Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Mitte (ots)

In einer Bäckerei in der Innenstadt beleidigte eine bislang unbekannte Frau am Montag (29.12.2025) eine Mitarbeiterin. Die Unbekannte begab sich gegen 12.15 Uhr in das Ladengeschäft in der Rathaus-Galerie und beschwerte sich zunächst darüber, dass die Mitarbeitenden zu langsam arbeiten würden. Kurz darauf nahm eine 31-jährige Verkäuferin die Bestellung der Frau auf. Bei der Übergabe von Wechselgeld fielen ihr unabsichtlich mehrere Münzen über den Tresen und auf den Boden. Daraufhin begann die Kundin, die 31-Jährige zu beleidigen und gab an, die Mitarbeiterin später "abzustechen". Im Anschluss entfernte sich die Kundin aus der Bäckerei in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin informierte richtigerweise die Polizei über den Vorfall und stellte Strafantrag.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: circa 60 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, schwarze lange Haare, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke sowie Jeans, hatte einen Lippenpiercing und trug eine Brille.

Zur Ermittlung der Identität der beteiligten Kundin bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall in der Bäckerei beobachtet? Wer kennt die beschriebene Frau und kann Angaben zu ihrer Person machen? Die Polizei Hagen nimmt Hinweise jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  • 30.12.2025 – 07:57

    POL-HA: Fußgänger zeigt Polizisten den Mittelfinger und erhält Anzeige

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 38 Jahre alter Fußgänger befand sich in der Nacht auf Dienstag (30.12.2025) um etwa 3.10 Uhr am Graf-von-Galen-Ring und erblickte vom Gehweg auf Höhe des ZOB eine Streifenwagenbesatzung. Daraufhin zeigte er den Beamten den Mittelfinger. Die Einsatzkräfte sprachen den Fußgänger an und konfrontierten ihn mit dem Vorwurf, den er dementierte. ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:17

    POL-HA: 16-jähriger Rollerfahrer aufgrund von Straßenglätte verunfallt

    Hagen-Haspe (ots) - Am Samstag (27.12.2025) verunfallte ein 16-Jähriger in Haspe mit seinem Roller. Die mutmaßliche Unfallursache ist witterungsbedingte Glätte. Der Jugendliche war gegen 20.20 Uhr auf der Hördenstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 33 zu Fall kam. Er geriet aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen, ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:59

    POL-HA: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss am Boeler Ring - Mann fährt über Kreisverkehr

    Hagen-Boele (ots) - Mehrere Verkehrsschilder, eine Laterne und seinen Audi verwandelte ein 36-Jähriger am Samstag (27.12.2025) am Boeler Ring in ein 70 Meter langes Trümmerfeld. Der Audifahrer fuhr, den Ermittlungen der hinzugerufenen Polizisten zufolge, betrunken über die Mittelinsel des Kreisverkehrs an der Dortmunder Straße Ecke Boeler Ring. Dabei kollidierte er ...

    mehr
