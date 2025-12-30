Polizei Hagen

POL-HA: Beleidigung und Bedrohung durch unbekannte Kundin in Bäckerei - Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Mitte (ots)

In einer Bäckerei in der Innenstadt beleidigte eine bislang unbekannte Frau am Montag (29.12.2025) eine Mitarbeiterin. Die Unbekannte begab sich gegen 12.15 Uhr in das Ladengeschäft in der Rathaus-Galerie und beschwerte sich zunächst darüber, dass die Mitarbeitenden zu langsam arbeiten würden. Kurz darauf nahm eine 31-jährige Verkäuferin die Bestellung der Frau auf. Bei der Übergabe von Wechselgeld fielen ihr unabsichtlich mehrere Münzen über den Tresen und auf den Boden. Daraufhin begann die Kundin, die 31-Jährige zu beleidigen und gab an, die Mitarbeiterin später "abzustechen". Im Anschluss entfernte sich die Kundin aus der Bäckerei in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin informierte richtigerweise die Polizei über den Vorfall und stellte Strafantrag.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: circa 60 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, schwarze lange Haare, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke sowie Jeans, hatte einen Lippenpiercing und trug eine Brille.

Zur Ermittlung der Identität der beteiligten Kundin bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall in der Bäckerei beobachtet? Wer kennt die beschriebene Frau und kann Angaben zu ihrer Person machen? Die Polizei Hagen nimmt Hinweise jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

