Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Radfahrer bremst für entgegenkommendes Fahrrad und stürzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45479 MH.-Broich: Am Mittwochnachmittag (27. August) stürzte ein Radfahrer auf dem Fahrradschutzstreifen der Liebigstraße, als ihm ein anderer Fahrradfahrer entgegenkam. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der unbekannte Radfahrer in Richtung Duisburger Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:45 Uhr fuhr ein 61-jähriger Duisburger mit seinem Mountainbike auf dem Fahrradschutzstreifen der Liebigstraße in Fahrtrichtung Wissollstraße, als ihm ein unbekannter Fahrradfahrer entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Duisburger stark, überschlug sich und zog sich dabei Verletzungen zu. Der von ihm getragene Helm wurde dabei erheblich beschädigt, verhinderte jedoch vermutlich schwere Verletzungen.

Die beiden Männer sprachen kurzzeitig miteinander, anschließend flüchtete der Unbekannte in Fahrtrichtung Duisburger Straße.

Der 61-Jährige wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt.

Der flüchtige Radfahrer wurde als 20-25 Jahre alt und etwa 180 cm groß beschrieben. Er soll eine schlaksige Statur haben. Zudem sei er mit einer schwarzen Kappe sowie einer altweißen Perlenkette bekleidet und mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs gewesen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Unfalls. Wenn Sie den Unfall beobachtet haben oder Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrradfahrer geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell