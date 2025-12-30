POL-HA: Fußgänger zeigt Polizisten den Mittelfinger und erhält Anzeige
Hagen-Mitte (ots)
Ein 38 Jahre alter Fußgänger befand sich in der Nacht auf Dienstag (30.12.2025) um etwa 3.10 Uhr am Graf-von-Galen-Ring und erblickte vom Gehweg auf Höhe des ZOB eine Streifenwagenbesatzung. Daraufhin zeigte er den Beamten den Mittelfinger. Die Einsatzkräfte sprachen den Fußgänger an und konfrontierten ihn mit dem Vorwurf, den er dementierte. Sie kontrollierten den Mann und zeigten ihn wegen Beleidigung an. (rst)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell