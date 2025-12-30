Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger zeigt Polizisten den Mittelfinger und erhält Anzeige

Hagen-Mitte (ots)

Ein 38 Jahre alter Fußgänger befand sich in der Nacht auf Dienstag (30.12.2025) um etwa 3.10 Uhr am Graf-von-Galen-Ring und erblickte vom Gehweg auf Höhe des ZOB eine Streifenwagenbesatzung. Daraufhin zeigte er den Beamten den Mittelfinger. Die Einsatzkräfte sprachen den Fußgänger an und konfrontierten ihn mit dem Vorwurf, den er dementierte. Sie kontrollierten den Mann und zeigten ihn wegen Beleidigung an. (rst)

