Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz der Polizei zur Silvesternacht 2025/2026 (Stand 01.01.2026, 4 Uhr)

Hagen (ots)

Die Polizei Hagen führte zum Jahreswechsel einen Sondereinsatz durch und setzte hierbei sowohl eigene Kräfte als auch Kräfte der Bereitschaftspolizei ein. Die Beamten fuhren im gesamten Stadtgebiet Streife, positionierten sich in stark besuchten Bereichen und zeigten Präsenz. Dabei gingen sie auch Hinweisen von Bürgern nach. Die Beamten schritten niedrigschwellig ein, um möglichen Gefährdungen frühzeitig vorzubeugen.

Auf dem Friedrich-Ebert-Platz hielten sich mehrere hundert Menschen auf. Auch in Wehringhausen und Altenhagen feierten große Personengruppen ausgelassen. Ihre Feierlichkeiten verliefen überwiegend störungsfrei. Die eingesetzten Polizisten mussten jedoch mehrere Platzverweise gegen Personen aussprechen, die missbräuchlich Feuerwerkskörper entzündeten und so eine Gefährdung für Dritte darstellten. Zudem stellten die Einsatzkräfte mehrere Personen fest, die Schreckschusspistolen abfeuerten. Die Beamten stellten die Waffen sicher und fertigten entsprechende Anzeigen.

Etwa gegen 0.15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Dachstuhlbrand in der Straße "Zur Höhe". Hier stand zunächst ein Baum neben einem Wohnhaus in Brand. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf weitere Wohngebäude über. Die Gebäude brannten vollständig aus. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt. Ob der Brand durch einen Feuerwerkskörper hervorgerufen wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zudem wurden zwei Autos im weiteren Stadtgebiet von Feuerwerkskörpern getroffen und gerieten infolgedessen in Brand.

In der Hagener Silvesternacht wurde kein Polizeibeamter angegriffen oder verletzt.

Die Polizei Hagen wünscht allen ein glückliches und gesundes neues Jahr! (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell